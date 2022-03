Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,2 Prozent auf 14.589 Punkte, was vor allem an der Hoffnung auf positive Gespräche im Ukraine-Konflikt und am sinkenden Ölpreis liegt. Letzteres geht auf den Corona-Lockdown in China zurück. Doch gerade darin liegt ein Problem für die Weltwirtschaft, das noch immens werden kann.Die Ölpreise sind am Montag wegen Nachfragesorgen heftig eingebrochen. Auslöser für die Talfahrt sind harte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in China, die das Wachstum der zweitgrößten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...