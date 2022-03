FedEx Corp. (NYSE: FDX) hat heute bekanntgegeben, dass Frederick W. Smith, Chairman und Chief Executive Officer, mit Wirkung zum 1. Juni 2022 zum Executive Chairman wird und Raj Subramaniam, President und Chief Executive Officer, zum President und CEO befördert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005839/de/

Frederick W. Smith (Photo: Business Wire)

Außerdem ist R. Brad Martin, Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Vorstands, nun Vice Chairman des Vorstands. Als Vice Chairman des Vorstands ist Martin der vom Vorstand designierte Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden. David P. Steiner, Vorsitzender des Ausschusses für Governance, Sicherheit und öffentliche Richtlinien des Vorstands, bleibt weiterhin der Lead Independent Director. Smith und Subramaniam werden beide direkt dem Vorstand berichten und die Position des Chief Operating Officer wird nicht neu besetzt. Subramaniam wurde für die Übergangszeit mit sofortiger Wirkung zum President und gewählten CEO von FedEx Corp. ernannt.

"FedEx hat die Welt verändert, indem wir in den letzten 50 Jahren Menschen und Möglichkeiten miteinander vernetzt haben," so Smith. "Ich absolut zuversichtlich, dass eine so herausragende Führungskraft wie Raj Subramaniam FedEx in eine sehr erfolgreiche Zukunft führen wird. In meiner Rolle als Executive Chairman freue ich mich darauf, mich auf die Governance des Vorstands sowie auf Angelegenheiten globaler Bedeutung zu konzentrieren, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Innovation und öffentliche Richtlinien."

"Als Fred Smith FedEx gründete, durchbrach er die Grenzen des herkömmlichen Denkens und schuf eine ganz neue Branche. In seiner Rolle als Executive Chairman wird er sich auf die wichtigsten Themen, Richtlinien und Innovationen konzentrieren, die FedEx und die Welt weiter voranbringen werden," kommentierte Steiner. "Raj ist eine erfahrene, nachweislich erfolgreiche Führungskraft und er genießt die volle Unterstützung des Vorstands. Er verfügt über mehr als 30 Jahre globale Erfahrung im Bereich Strategie und Betrieb und hat das Unternehmen durch eine Phase des herausragenden Wachstums geleitet. Ich bin mir sicher, dass Raj auf diesem Fundament aufbauen und das Unternehmen noch weiter vorantreiben wird."

Subramaniam wurde 2020 in den Vorstand von FedEx gewählt und wird seinen Sitz und Vorstand beibehalten. Vor seiner Rolle als President und Chief Operating Officer der FedEx Corp. war Subramaniam President und Chief Executive Officer von FedEx Express, dem größten Expresstransportunternehmen der Welt. Außerdem war er als Executive Vice President und Chief Marketing and Communications Officer von FedEx Corp. tätig. In dieser Rolle war er für die Entwicklung der Unternehmensstrategie verantwortlich. Außerdem fungierte er als President von FedEx Express in Kanada und hatte seit Aufnahme seiner Tätigkeit bei FedEx im Jahr 1991 mehrere andere Management- und Marketingpositionen in Asien und in den USA inne.

"Fred ist eine visionäre Führungskraft und eine Legende in der Geschäftswelt," so Subramaniam. "Er hat eines der besten und am meisten bewunderten Unternehmen der Welt gegründet und ich fühle mich geehrt und privilegiert, diese Rolle übernehmen zu können und auf dem aufzubauen, was er geschaffen hat. Wir werden uns als Unternehmen weiter verändern und die Zukunft immer wieder neu erfinden, aber unsere Philosophie von Mensch-Service-Gewinn wird dabei immer im Mittelpunkt stehen. Ich bin extrem stolz auf unsere 600.000 Teammitglieder in aller Welt. Gemeinsam haben wir Ideen umgesetzt, die die Welt zum Besseren verändert haben und gemeinsam werden wir neue Werte für unsere Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre schaffen."

Über die FedEx Corp.

Die FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskunden weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 92 Milliarden USD bietet das Unternehmen integrierte Geschäftslösungen durch Betreiberunternehmen, die untereinander konkurrieren, aber gemeinschaftlich zusammenarbeiten und unter der angesehenen Marke FedEx digitale Innovationen hervorbringen. FedEx zählt zu den weltweit am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Arbeitgebern und inspiriert seine fast 600.000 Teammitglieder, sich weiterhin auf Sicherheit, höchste ethische und professionelle Standards sowie die Bedürfnisse seiner Kunden und Gemeinden zu konzentrieren. FedEx hat sich verpflichtet, Menschen und Möglichkeiten auf der ganzen Welt auf verantwortungsvolle und ressourcenschonende Weise miteinander zu vernetzen mit dem Ziel, bis 2040 einen CO2-neutralen Betrieb zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte fedex.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005839/de/

Contacts:

Jenny Robertson

FedEx

901-434-8100

mediarelations@fedex.com