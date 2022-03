Der Technologiekonzern Jenoptik AG (ISIN: DE000A2NB601) wird der Hauptversammlung am 15. Juni 2022 die Zahlung einer unveränderten Dividende von 0,25 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie das Thüringer Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,83 Prozent. Jenoptik begründet die unveränderte Dividende mit der zunehmenden Unsicherheit, ausgelöst unter anderem ...

