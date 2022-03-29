FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST A6C SG1Z70955880
AB/FROM ONWARDS 29.03.2022 08:50 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST A6C SG1Z70955880
AB/FROM ONWARDS 29.03.2022 08:50 CET
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de