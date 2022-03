FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 334 auf 305 Euro gesenkt. Analyst Andy Chu sprach in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie von schwächeren Aussichten für Logistikkonzerne und Container-Reedereien. Indirekte Folgen des Ukraine-Kriegs dürften Verbraucherstimmung und Wirtschaftswachstum treffen. Zudem habe die Branche in der Pandemie vom Wechsel von Dienstleistungen zu Gütern profitiert, und die Zeichen stünden nun insgesamt auf Öffnung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 02:01 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000HLAG475