MOSKAU (dpa-AFX) - Ungeachtet des Kriegs in der Ukraine liefert Russland eigenen Angaben zufolge weiter in großem Umfang Gas für den Transit durch das Nachbarland nach Europa. Wie bereits in den vergangenen Tagen würden auch am Dienstag 109,5 Millionen Kubikmeter Gas durch das Leitungssystem gepumpt, sagte der Sprecher des Energieriesen Gazprom , Sergej Kuprijanow, der Agentur Interfax zufolge. Das entspricht der vertraglich möglichen maximalen Auslastung pro Tag.

Die Ukraine bezieht aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar wurden nach Angaben des staatlichen ukrainischen Betreibers für das Gastransportsystem deutlich mehr als drei Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Westen transportiert./haw/DP/nas