Moderna ist heute im Bullenmodus. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund vier Prozent in die Höhe. 156,56 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Moderna-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund acht Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 169,82 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Investoren, die für Moderna bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...