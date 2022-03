Mit viel Vorschusslorbeeren startet Cancom in den heutigen Handel. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund fünf Prozent. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 56,54 EUR hingeblättert werden. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Cancom-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 57,60 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...