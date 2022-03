Hamburg (ots) -Das Hamburger Unternehmen präsentiert mit Victoria Swarovski anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums eine neue Markenbotschafterin - die 28-Jährige wird als Testimonial LASCANA im Rahmen verschiedener Kampagnen, Events und Kollektionen das gesamte Jubiläumsjahr über repräsentieren.Mit Victoria Swarovski präsentiert das Hamburger Modeunternehmen im Rahmen seines 20-jährigen Markenjubiläums eine neue Botschafterin. Die Moderatorin des TV-Erfolgsformats "Let's Dance", Sängerin, Influencerin sowie seit 2021 auch Schauspielerin erfreut sich großer Bekanntheit im gesamten DACH-Raum. "Ihre natürliche und charismatische Persönlichkeit sowie ihre Affinität für Mode machen Victoria zur perfekten Markenbotschafterin für LASCANA.", erklärt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing LASCANA."Die Kooperation mit LASCANA ist in vielerlei Hinsicht für mich etwas Besonderes. Für die aktuelle Frühjahr-/Sommer-Kampagne stand ich erstmals auch in Lingerie vor der Kamera. Dies war ein großer Schritt für mich, den ich aber sehr gerne für LASCANA gegangen bin. Es erfüllt mich mit Stolz, im 20. Jubiläumsjahr Markenbotschafterin und Teil der Woman's World von LASCANA sein zu dürfen. Ich freue mich auf die vielen besonderen Momente im Zuge der Kampagne, wir haben einiges vor.", so Victoria Swarovski.LASCANA setzte innerhalb der 20-jährigen Unternehmensgeschichte bereits früh auf namhafte internationale Testimonials mit besonderer Strahlkraft - Victoria Swarovski setzt diese Reihe fort. Neben Stars wie Alessandra Ambrosio, Irina Shayk und Bar Refaeli standen bereits Models wie Izabel Goulart, Lorena Rae, Selita Ebanks und viele mehr für das Unternehmen vor der Kamera."Wir freuen uns sehr, für unser Jubiläum mit Victoria eine ganz besondere LASCANA Botschafterin an unserer Seite zu haben - sie ist ein absolut inspirierendes Multitalent und verkörpert als Powerfrau und Stilikone, unsere Weiterentwicklung zur Fashion Brand.", so Sarah Rissen.Im Jahr 2002 als Dessous-Marke gegründet, wurde LASCANA 2006 zu einem eigenen Tochterunternehmen der Hamburger Otto Group - seither hat sich das Unternehmen vom Lingerie- und Bademodenspezialist zum erfolgreichen Modeunternehmen weiterentwickelt. Dabei gelang es LASCANA, sich von einer Produktidee hin zu einem emotionalen Markenkonzept zu wandeln. So bietet das Unternehmen 2022 mit Lingerie, Beach- und Swimwear sowie Nachtwäsche, trendigen Accessoires und Schuhen bis hin zum sehr umfangreichen Fashion-Sortiment eine breite Produktvielfalt."20 Jahre LASCANA" werden vom Modeunternehmen mit einer Vielzahl von flankierenden Kampagnen und besonderen Eventformaten rund um die Kooperation mit Victoria Swarovski begleitet. Den Auftakt bildet der Start der neuen Frühjahr-/Sommer-Kampagne ab Mitte April.Eine exklusive Vorschau ausgewählter Motive der ersten gemeinsamen Kampagne von LASCANA und Victoria Swarovski steht anbei zum Downloaden (https://we.tl/t-Oo2Xzg8sAe) bereit.Pressekontakt:Rebecca HochPR Manager LASCANATelefon: +49 40 6461 6046E-Mail: rebecca.hoch@lascana.deOriginal-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77092/5183026