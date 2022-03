Gestützt wird der Markt weiter von den Ölpreisen, die nach den deutlichen Vortagesverlusten noch etwas weiter nachgeben, wenn auch moderater als zum Wochenstart.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag im frühen Handel an die freundliche Vortagestendenz an. Gestützt werde der Markt weiter von den Ölpreisen, die nach den deutlichen Vortagesverlusten noch etwas weiter nachgeben, wenn auch moderater als zum Wochenstart. Zudem hoffen Investoren weiter, dass sich die Ukraine und Russland bei den erneuten Gesprächsrunden doch annähern können.

