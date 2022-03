MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe 2021 operativ solide abgeschnitten, schrieb Analyst Andre Remke am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Bewertungsabschlag sorge in unruhigen Zeiten für gewisse Sicherheit./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 08:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

