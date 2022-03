Essen (ots) -Von vielen Eigenheimbesitzern wird der Eingangsbereich als die Visitenkarte des Hauses bezeichnet. Er liefert den ersten Eindruck für Besucher oder Gäste und vermittelt auch der Nachbarschaft den zu erwartenden Wohnstil. Damit der Eingangsbereich sauber, modern und einladend aussieht, sind viele verschiedene Details nötig.Eine moderne Briefkastenanlage fällt dem Besucher sofort ins AugeLiegt der Eingangsbereich des Hauses zur Straßenseite und hat einen kleinen Vorgarten, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Wichtig ist ein schön gestalteter Weg, dessen Ziel der Hauseingang ist. Eine Briefkastenanlage in einer schönen Farbe oder aus Edelstahl, wie beispielsweise ein Modell der Cenator-Briefkastenanlagen, fällt sofort ins Auge. Die Briefkastenanlagen sind entweder freistehend oder für die Wandmontage verfügbar. Viele Modelle sind auch mit einer separaten Zeitungsbox erhältlich. Die Briefkastenanlage kann für ein einheitliches Gesamtbild mit der Hausnummer, der Klingel und dem Namensschild kombiniert werden und sollte gut erreichbar sein.Die Haustür und das Vordach sind das Aushängeschild für den AußenbereichDer Eingangsbereich vieler Eigenheime steht und fällt mit der Hauseingangstür. Vor allem dann, wenn sie von der Straße aus sichtbar ist. Zusätzlich zu einer schönen Optik sollte die Tür eine gute Wärmedämmung haben und sicher gegen Einbrüche sein. Als Material für eine Haustür werden heutzutage Modelle aus Holz, Glas und Kunststoff, aber auch Metalle wie Edelstahl und Aluminium angeboten. Das dazu passende Vordach gibt es in verschiedenen Sets meistens dazu.Ein beleuchteter Weg sorgt für Sicherheit und minimiert die UnfallgefahrDamit der Eingangsbereich auch in den Abendstunden freundlich und einladend ist, muss für eine ansprechende Beleuchtung gesorgt werden. Gleichzeitig wird auf einem beleuchteten Weg die Unfallgefahr minimiert und Fremdlinge ferngehalten. Zum Ausleuchten des Wegs eignen sich zum Beispiel klassische oder moderne Sockelleuchten. Für einen Hauseingang mit Vordach sind Anbau- oder Einbauleuchten ideal. Ohne Vordach sind Wandleuchten gut geeignet. Da Energie heutzutage sehr teuer ist, sind Außenleuchten mit LED-Leuchtmitteln und Bewegungsmeldern zu empfehlen.Pressekontakt:Semtrix GmbHJan-Nicolas KuhlRethelstraße 38,40237 DüsseldorfOriginal-Content von: Cenator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162303/5183041