NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kone von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung eines stärkeren Kostendrucks habe er seine Prognosen für den Aufzughersteller reduziert, obwohl dies weitgehend von Wechselkurseffekten ausgeglichen werde, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das saisonal schwache erste Quartal die Talsohle in diesem Zyklus darstellt, dass aber die Aktie auf relativer Basis vom konservativen Ausblick und den wahrscheinlich begrenzten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs profitieren könnte./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 00:15 / GMT



ISIN: FI0009013403

