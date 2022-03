Die deutsche Versicherungswirtschaft partizipiert am Erfolg der DAX-Pensionswerke. Sie blickt wieder optimistisch auf das lfd. Geschäftsjahr. Vor einem Jahr war das noch anders. Hoffnungsträger und Wachstumstreiber zugleich ist die betriebliche Altersvorsorge (bAV) in Verbindung mit Fondspolicen. Das haben die ersten Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Versicherungsgesellschaften aus diesem Frühjahr bereits gezeigt, wie wir berichteten.Mit der Aufstockung des DAX auf 40 Unternehmen haben sich die Pensionsverpflichtungen in Summe kaum verändert. Sie stiegen nur geringfügig um 0,7% auf 412 (2020: 409) Mrd. Euro. Gleichzeitig wuchsen die Pensionsvermögen erheblich um 12% auf 298 (2020: 266) Mrd. Euro. Der Ausfinanzierungsgrad hat mit 72 (2020: 65)% einen neuen Höchststand erreicht, wie eine aktuelle Untersuchung ...

