Ralf Marschke ist nun Senior VP Customer & Growth beim InsurTech Xempus. In dieser neu geschaffenen Position ist er auf nationaler und internationaler Ebene für den Ausbau der Beziehungen zu Versicherern, Maklern, Ausschließlichkeitsorganisationen und Vertriebspartnern verantwortlich. Das Münchener InsurTech Xempus hat mit Ralf Marschke einen Experten für strategisches Wachstum und Partnerbeziehungen an Bord geholt. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Mio. US-Dollar will Xempus vor ...

