Die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7), ein vielseitiger Mineralexplorer und Joint-Venture-Partner von "Global Lithium Extraction Technologies Inc.", freut sich bekannt zu geben, die Ergebnisse der Bodenprobenahmen im Rahmen des Phase-I-Explorationsprogramms auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet "Superb Lake" im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario erhalten zu haben. Die Ergebnisse weisen auf einen ungefähr von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Trend von Lithiumanomalien entlang der Superb Lake-Pegmatite und zwei weitere Anomalien nördlich bzw. südlich des Haupttrends hin. Auch die Probeentnahmen von 2020 erzielten schon Lithiumoxid-Werte im Bereich von 1,77 % bis 4,03 %, weitere sogenannte Schlitzprobenahmen aus dem letzten Jahr hatten bereits Ergebnisse von 1,15 % Li2O auf 5,8 m geliefert.

Hier sind die wichtigsten Ergebnisse des Programms im Überblick:

- Der "Superb Lake-Pegmatit" ist hauptsächlich für seine spodumenhaltige Lithiummineralisierung bekannt. Die Explorationsarbeiten aus dem letzten Jahr bestanden aus Boden- und Gesteinsschlitzprobenahmen und geologischen Kartierungen und waren auf die Definierung der Erweiterung der Lithiummineralisierung entlang des Streichens des bekannten Pegmatits und die Entdeckung neuer Zielgebiete für die weitere Exploration ausgerichtet.

- Aus der Auswertung der Ergebnisse der Bodenprobenahmen ergibt sich eine nordwestlich-südöstlich verlaufende Hauptbodenanomalie im Bereich der Erweiterung des lithiumhaltigen Pegmatits Superb Lake mit Lithiumwerten im Bereich von weniger als 10 Teile pro Million bis 310 ppm auf einer Streichlänge von 1.250 m.

- Die anderen zwei Lithiumanomalien befinden sich im Norden und Süden des Hauptlithiumtrends. Diese Anomalien lassen das Potenzial für die Entdeckung weiterer Pegmatite in diesem Gebiet erkennen.

Fortschrittliches Probenahme- und Analyseverfahren

Das sehr fortschrittliche Probenahme- und Analyseverfahren wird mittels eines laserinduzierten Breakdown-Spektroskopie-Geräts durchgeführt. Die Bodenproben wurden mithilfe eines Garmin-GPS-Geräts entnommen, das hochauflösendes Spektrometer, die Makrokamera und die integrierte Kamera ermöglichen dem Bediener eine einfache Betrachtung der Proben. Das von Google betriebene, anwendungsbasierte Android-Betriebssystem, bietet eine einfache und intuitive Bedienung auf Smartphone-Niveau. WiFi, Bluetooth und GPS sind in das System integriert, um eine einfache Verbindung mit anderen Geräten zu ermöglichen. Vielseitigkeit für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Lithium, das weiße Gold, ist unabdingbar für die Automobilindustrie und die boomende Elektromobilität geworden, aber auch für viele Schlüsseltechnologien. Die Medaro Mining Corp. hat eine innovative Verarbeitungstechnologie entwickelt, die auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann. Die innovative Technologie kann zudem die Kosten zur Produktion aus hartem Gestein insgesamt erheblich reduzieren - wahrscheinlich um bis zu 50 %. Das innovative Verfahren ist eine auf einem thermochemischen Lösungsmittel basierten Extraktionsmethode, die Lithiumkarbonat (Li2CO3) und / oder Lithiumhydroxid (LiOH) schnell aus verschiedenen (LiAlSi2O6-reichen) Spodumen-Konzentraten produziert. Diese Wettbewerbsvorteile dürften für die geplante Kommerzialisierung des Unternehmens, das von erfahrenen Geologen, Geochemikern und Bergbauexperten geführt wird, ein gewinnbringender Faktor werden.

Aber mehr noch: Die Medaro Mining hält Optionen auf das Urankonzessionsgebiet Yuchison im Norden von Saskatchewan und scheint sich damit auch im Uran Markt positioniert zu haben.

Value-Aktien versprechen noch überproportionale Returns

Gewinnorientierte Anleger, die verstanden haben, wie unterbewertet diese Aktie gerade noch ist, dürften jetzt eine nahezu perfekte Einstiegsgelegenheit vorfinden. Das Upside-Potential der Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7) dürfte auf dem aktuell vergleichsweise niedrigen Kursniveau noch enorm sein.

Über Medaro Mining Corp.

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen "Superb Lake" in Thunder Bay (Ontario) bzw. "CYR South" in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture "Global Lithium Extraction Technologies" beteiligt. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit die exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung einer neuen und radikal anderen thermochemischen Technologie zu erwerben, die zu einer schnellere Extraktion von Lithium aus Spodumen (LiAlSi2O6) führt und in hochreines Lithiumcarbonat (Li2KO3) und/oder Lithiumhydroxid (LiOH) und/oder Lithiummetall (Li) umwandelt.

Zu den Nebenprodukten der Wertschöpfung gehören Aluminiumoxid (Al2O3) und hochwertige Kieselsäure (SiO2). Die Methode ist kompakt, modular, hochgradig skalierbar und kann an entfernten geografischen Standorten eingesetzt werden. Dabei werden nur drei Rohstoffe benötigt: Spodumen-Konzentrat, hochreines Kohlendioxid (CO2), das bei der Bildung von Lithiumcarbonat verbraucht wird und Wasser (H2O), das bei der Bildung von Lithiumhydroxid verbraucht wird. Die Technologie umfasst Schritte zur Senkung der Kosten für die Bildung und Reinigung von Spodumenkonzentrat. Globales Branchenwachstum vorantreiben

Vorläufige technische und wirtschaftliche Analysen des Joint-Venture-Partners zeigen, dass die Technologie in der Lage ist, die Gesamtkosten der Spodumenverarbeitung um 30 bis 50% zu senken. Das Verfahren ist Kostengünstig und kohlenstofffrei und birgt den Angaben des Unternehmens zufolge ein erhebliches wirtschaftliches Potential. Vorbehaltlich von Pilottests prognostizieren erste Studien, dass jede Tonne konzentriertes Spodumen potenziell fast 1/5 einer Tonne Lithiumcarbonat und etwa 1/4 Tonne Lithiumhydroxid liefern könnte, die in Batteriequalitäten marktreif sind.

Kunden werden in der Lage sein, lizenzierte Verarbeitungsanlagen des Unternehmens neben ihren Minen zu platzieren und Lithium in Batteriequalität und wertvolle Nebenprodukte direkt an die Endverbrauchsmärkte zu liefern. Das vorgeschlagene Verfahren ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, wobei 50 bis 100 Tonnen pro Tag (oder mehr) für die Verarbeitung an abgelegenen Standorten in den pegmatitreichen Regionen der Welt vorgesehen sind.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von Medaro Mining Corp. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen. Medaro Mining Corp.. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist.

