NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Die Margen der Windturbinenhersteller dürften wegen des erneuten Covid-Ausbruchs in China noch stärker unter Druck geraten, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das erste Quartal. Er reduzierte deshalb seine Profitabilitätsprognosen für 2022 und 2023./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 21:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

