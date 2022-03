Einen Traumstart legt heute Paion hin. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 1,38 EUR. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Paion-Aktie.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund ein Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 1,40 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Schließlich steht dieser Indikator bei 1,60 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder ...

