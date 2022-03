Jenseits der Sorge, dass sich China in Sachen Taiwan an Putin ein Beispiel nehmen könnte schwelen im Reich der Mitte bereits seit längerer Zeit mehrere andere Problemfelder. Die fortgesetzte Gängelung der eigenen Technologieunternehmen durch staatliche Restriktionen im Sektor gehören genauso dazu wie der schwelende Streit um mögliche Zwangsdelistings chinesischer ADRs von amerikanischen Börsen. Hinzu kommen neue strikte Coronamaßnahmen, weil die Infektionszahlen wieder steigen. Erst gestern meldete Shanghai einen neuen Lockdown. Schon machen sich wieder Sorgen um die Lieferketten breit. Auch die drohende Zahlungsunfähigkeit der größten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande ist nicht vom Tisch. Jedes einzelne Problemfeld ist dazu geeignet, neuerlich erheblichen Druck auf die Kurse zu entfalten. Dann kann es wieder schnell und massiv abwärts gehen. Dass sich die Kurse auch genauso zügig wieder erholen können, haben die letzten zwei Wochen gezeigt.



In diesem Umfeld kann man mit frechen Abstauberlimits knapp über den bisherigen Tiefstkursen operieren. Die kommen nur dann zur Ausführung, wenn die Kurse noch mal auf das Niveau zurückkommen. Wer noch gar nicht investiert ist, kann eine erste Position schon auf dem aktuellen Niveau kaufen. Wer bereits engagiert ist, platziert Nachkauflimits knapp über den bisherigen Tiefs, um seinen Einstandskurs bei einem neuerlichen Kursrutsch gezielt zu verbilligen.



