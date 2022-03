Die Bonusmeldung in Form eines Großauftrags über 12 Mio. Euro für die Automotive-Sparte von Softing gab es bereits vorab. Nun hat der Hard- und Software-Anbieter rund um die Bereiche Automatisierung und Messtechnik seinen Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt - mit insgesamt ermutigenden Zahlen, auch wenn unterm Strich noch ein kleiner Verlust von 68.000 Euro steht. Das ... The post Softing: Auf dem richtigen Weg appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...