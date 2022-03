Die dovishe Zinserhöhung der Bank of England (BoE) um 25 Basispunkte im März dürfte nach Ansicht der Ökonomen von HSBC in den kommenden Wochen für einen rückläufigen GBP-Kurs sorgen. Sie gehen davon aus, dass die BoE in diesem Jahr drei weitere Zinserhöhungen um 25 Basispunkte vornehmen wird. Die BoE wird die Zinsen in diesem Jahr noch dreimal anheben ...

