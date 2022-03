Die Coinbase (WKN: A2QP7J)-Aktie hat zum Wochenauftakt ein sehr solides Plus hingelegt. Mit den Anteilsscheinen ging es um 7,8 % hinauf, was ein sehr solides Kursplus in dieser volatilen Phase gewesen ist. Die Investitionsthese im Kryptomarkt als einer der großen und langfristig führenden Marktplätze und Ökosysteme ist mit einem solchen Kursplus natürlich nicht ausgereizt. Nein, aber offensichtlich gibt es mit Blick auf die Coinbase-Aktie auch andere Schlagzeilen. Unter anderem anorganisches Wachstum, ...

