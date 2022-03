Nordex mit deutlicher Umsatzsteigerung - Jahresfehlbetrag bleibt

Werbung



Das Unternehmen präsentiert Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den DAX© sowie Twitter und Siemens Energy unter die Lupe.



Am Dienstagmorgen veröffentlichte der Windkraftanlage-Hersteller Nordex seinen Geschäftsbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021. Während der Umsatz dank der insgesamt guten Marktlage in der Branche im Vorjahresvergleich um 17,1 Prozent gesteigert werden konnte erhöhte sich der Jahresfehlbetrag von zuvor etwa 130 Millionen Euro auf nun 230 Millionen Euro. Logistische Schwierigkeiten sowie gestiegene Material- und Rohstoffpreise in der zweiten Jahreshälfte führten zu höheren Produktionskosten und belasteten den Gewinn. Für das Jahr 2022 erwartet das Management ein erschwertes Marktumfeld, möchte jedoch mindestens das Niveau von 2021 halten.





Wie die Nordex-Aktie aus technischer Sicht aussieht, wurde im HSBC Daily Trading-Newsletter zuletzt in der Ausgabe vom 09.03.2022 thematisiert.



