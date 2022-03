Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) will eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro für das Geschäftsjahr 2021 ausschütten. Im Vorjahr wurden 0,04 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 6,02 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 1,66 Prozent. Die Hauptversammlung der Softing AG soll am 6. Mai 2022 stattfinden. Der Umsatz des Unternehmens kletterte im Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...