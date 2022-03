Kempen (ots) -Bei Hypnose denken viele Menschen gerne an eine Art "Zauberzustand", der dazu führt, dass man etwas Ungewolltes tut. "Dabei hat Hypnose mit Magie nichts zu tun", so Hypnoseexpertin Simone Kriebs. Hypnose ermöglicht es in vielseitigen Einsatzgebieten, bestimmte Denkweisen zu "überschreiben" und auf diese Weise negative Glaubenssätze oder Blockaden zu lösen."Hypnose kann unter anderem in der Schmerzbehandlung genutzt werden", sagt Kriebs. Aber auch für Menschen, die gerne abnehmen oder ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen möchten, biete dieser Ansatz große Möglichkeiten. Gerne verrät Ihnen Kriebs in diesem Gastbeitrag, in welchen Bereichen man Hypnose erfolgreich einsetzen kann.Warum Hypnose in den unterschiedlichsten Bereichen hilfreich istAus neurobiologischer Sicht nimmt jeder Mensch lediglich einen Ausschnitt der gesamten Realität wahr. Dieses individuelle Bewusstsein basiert insbesondere auf den Erfahrungen und Erlebnissen der entsprechenden Person. Hypnose ermöglicht es jedoch, die Wahrnehmung gezielt zu beeinflussen - so lässt sie sich überall dort einsetzen, wo die innere Überzeugung eines Menschen im Fokus steht. In den folgenden Bereichen ist ein derartiger Trancezustand demnach besonders wirkungsvoll:Das Einsatzgebiet der SchmerzbehandlungWährend körperlicher Schmerz weithin mit äußeren Einflüssen in Verbindung gebracht wird, findet seine Wahrnehmung im Gehirn statt. So haben hypnotherapeutische Maßnahmen gezeigt, dass sich das menschliche Schmerzempfinden durch gezielte Manipulation der Gedanken regulieren lässt. Auf diese Weise können beispielsweise Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen effektiv vermindert werden. Ferner ist es unter Umständen möglich, medizinische Eingriffe unter der schmerzlindernden Wirkung der Hypnose durchzuführen.Stress und ÜberlastungStress ist in der modernen Welt keine Seltenheit - ist man ihm dauerhaft ausgesetzt, kann dies zu einer Überlastung des Nervensystems führen und Folgeerscheinungen wie Müdigkeit, Erschöpfung und Unkonzentriertheit mit sich bringen. Durch hypnotherapeutische Maßnahmen kann das Problem an der Wurzel gepackt und die Ursache der Stresswahrnehmung effektiv bekämpft werden. Hierfür wird das Bewusstsein der Betroffenen im Trancezustand gezielt in einen entspannteren Zustand versetzt.Schlafstörungen und ÄngsteOb Schlafstörungen, Prüfungsängste oder ausgeprägte Phobien - ihre Auslöser sind vielfältig und grundsätzlich tief in der Psyche eines Menschen verankert. Hypnotherapeuten sind dazu in der Lage, diesen Ursachen während einer Hypnose auf den Grund zu gehen. Zu diesem Zweck versetzen sie die Betroffenen in den gewünschten Trancezustand und identifizieren die spezifischen Hintergründe dieser Missstände. In der Folge helfen sie den Patienten im Rahmen zusätzlicher Hypnosen dabei, die den Problemen zugrundeliegenden Gefühle zu verarbeiten und auf diese Weise Schlafstörungen und Ängste nachhaltig zu mindern.Über Simone Kriebs:Simone Kriebs ist seit 20 Jahren in der Begleitung von Menschen tätig. Vor zwölf Jahren hat sie angefangen, sich mit Hypnose und dem menschlichen Unterbewusstsein zu beschäftigen. Sie hat eine fundierte Ausbildung gemacht und inzwischen 80.000 Menschen auf ihrem Weg zu ihren persönlichen Zielen begleitet. Heute gibt sie ihr Wissen an andere Menschen weiter, die sich zum Hypnose-Coach ausbilden lassen möchten. Weitere Informationen unter: https://www.simone-kriebs.de/Pressekontakt:Simone Kriebs | wita GmbHhttps://www.simone-kriebs.de/kontakt@simone-kriebs.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Simone Kriebs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162306/5183357