Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Sollten Vermögensverwalter, die sich dem nachhaltigen Investieren verpflichtet haben, nur in "gute" ESG-konforme Unternehmen anlegen und sich von allen vermeintlich "schlechten" Unternehmen trennen? Ganz so simpel ist es nicht, sagt Kristina Church, Leiterin des Bereichs Responsible Strategy bei BNY Mellon Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...