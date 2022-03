Chinas führendes Vaping-Medium, Bluehole New Consumption, veröffentlicht heute einen Branchenkommentar zur Einrichtung des weltweit ersten E&L-Testlabors in der Vaping-Industrie durch SMOORE.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005930/de/

SMOORE E&L Testing Lab (Photo: Business Wire)

Im Folgenden der vollständige Artikel:

SMOORE, ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, hat heute die Einrichtung des weltweit ersten Labors für Untersuchungen von Extractables und Leachables (E&L) in der Vaping-Industrie bekannt gegeben.

Dieses in der zweiten Hälfte von 2021 errichtete Labor führt qualitative und quantitative analytische Prüfungen und Gesundheitsrisikobewertungen von E&L-Stoffen elektronischer Zerstäubungskomponenten durch, darunter Metalle, Kunststoffe und andere Polymere.

Als Chinas erstes Unternehmen für elektronische Zerstäubung, das ein PMTA (Premarket Tobacco Product Applications)-konformes Bewertungssystem entwickelt hat, das physikalische, chemische und nicht-klinische Tests sowie die Bewertung von Gesundheitsrisiken umfasst, hat SMOORE auch dieses E&L-Testlabor auf der Grundlage der PMTA-Sicherheitsanforderungen ins Leben gerufen.

Darüber hinaus arbeitet das E&L-Prüflabor von SMOORE mit SMITHERS zusammen, einem weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Beratungs-, Informations- und Compliance-Dienstleistungen. Die beiden Unternehmen arbeiten seit Jahren eng bei der Einhaltung der PMTA zusammen.

Derzeit verlassen sich die meisten Unternehmen in der Vaping-Branche für E&L-Tests auf Labore von Drittanbietern, während SMOORE ein eigenes Labor mit umfassender und fortschrittlicher Testausrüstung geschaffen hat. Es folgt der analytischen Methodik der weltweit führenden E&L-Prüflabore für Medizinprodukte.

Als Flaggschiffmarke von SMOORE für Zerstäubungstechnik kann FEELM das erstklassige Prüf- und Risikobewertungssystem von SMOORE, einschließlich dieses E&L-Prüflabors, voll ausschöpfen. Seit 2021 nutzt FEELM das Labor für die Sicherheitsbewertung seiner elektronischen Zerstäubungskomponenten, um die Qualität und Zuverlässigkeit der neuen Produkte von FEELM zu gewährleisten.

Im Oktober 2021 plant die medizinische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel in Großbritannien (die MHRA), E-Zigaretten mit medizinischer Zulassung in den nationalen Gesundheitsdienst (NHS) aufzunehmen. Andere Länder, darunter Australien, haben erwachsenen Rauchern ebenfalls E-Zigaretten verschrieben, um die Raucherquote zu senken. Mit der zunehmenden Akzeptanz von E-Zigaretten durch globale Regulierungsbehörden werden höhere Sicherheitsanforderungen an E-Zigaretten gestellt und SMOORE übernimmt die Führung bei der Verbesserung der Materialzuverlässigkeit von E-Zigaretten auf medizinische Qualität.

Die analytische E&L-Prüfung ist in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung weit verbreitet. Die E&L-Verbindungen der Verpackungsmaterialien pharmazeutischer Produkte müssen vor der Markteinführung geprüft werden, um die Einhaltung der Produktsicherheit zu gewährleisten.

Das E&L-Prüflabor von SMOORE kann Sicherheitsbewertungen nicht nur für E-Zigaretten, sondern auch für elektronische Zerstäubungsprodukte in anderen Bereichen durchführen. Da einer der F&E-Schwerpunkte von SMOORE auf der Anwendung der Zerstäubungstechnologie in den Bereichen Gesundheit und Pharmazeutik liegt, könnte dieses Labor für die Entwicklung von Zerstäubungsinnovationen im Gesundheitswesen genutzt werden.

"Die Sicherheit elektronischer Zerstäubungsprodukte hängt in erster Linie von der chemischen Zusammensetzung des E-Liquids und des durch die Zerstäubung des E-Liquids erzeugten Dampfes sowie von den E&L-Stoffen anderer Materialien ab, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen", so Dr. Long, Leiter der Abteilung für analytische Tests und Sicherheitsbewertung des SMOORE Fundamental Research Center. "Unser E&L-Testlabor ist auf Letzteres spezialisiert."

Laut Dr. Long plant das SMOORE Fundamental Research Center den Aufbau und die Vervollständigung einer Datenbank für E&L-Substanzen in elektronischen Zerstäubern und wird das Prinzip der Guten Laborpraxis (GLP) anwenden, um die Qualität und Integrität der Testdaten in Bezug auf nicht-klinische Sicherheitsstudien zu gewährleisten. In der Zwischenzeit sucht das SMOORE Fundamental Research Center auch nach Partnerschaften mit weiteren chinesischen Anbietern von Medizinprodukten für E&L-Tests.

Seit 2020 hat SMOORE seine eigenen Sicherheitsstandards, SMOORE 3.0, in Übereinstimmung mit den Risikobewertungsrichtlinien der US-amerikanischen EPA (Environmental Protection Agency) festgelegt. SMOORE 3.0 geht über die Sicherheitsanforderungen der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD) und der französischen AFNOR hinaus und deckt alle PMTA-Tests ab, einschließlich der Materialsicherheit und der Sicherheit der Dämpfe.

Den Originalartikel finden Sie unter: https://www.bluehole.com.cn/news/detail/49078

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220328005930/de/

Contacts:

Chen Bianji

(86)13530848319