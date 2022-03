Mehere Partner rund um VW und Mitnetz wollen in Zwickau testen, wie sich überschüssiger Solar- und Windstrom zum Laden von E-Autos verwenden lässt. Außerdem im Fokus: eine bessere Nutzung des Veteilnetzes. Die Unternehmen Elli und Mitnetz Strom wollen Solar- und Windstrom für die Versorgung von E-Fahrzeugen nutzen. Wie sie ferner mitteilten, wollen sie so in den kommenden Monaten zeigen wie Elektromobilität und Energiewirtschaft zusammenwachsen können. In einem gemeinsamen Pilotprojekt testen sie ...

