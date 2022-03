Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Inficon hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 hinter sich. Umsatz und Gewinn sind deutlich gestiegen, der Messtechnikkonzern will als Folge eine deutlich höhere Dividende ausschütten. Auch 2022 rechnet Inficon mit Wachstum. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.