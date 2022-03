DJ MARKT USA/Verhandlungen Russland-Ukraine dürften Aktien stützen

Am Dienstag zeichnet sich an den US-Börsen eine etwas festere Eröffnung ab. Anleger setzen auf Fortschritte bei den für Dienstag angesetzten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand. Unterdessen hat der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo während eines Auftritts in London weitere Sanktionen gegen Russland angedroht. Unterstützung erhält die Wall Street auch von den am Vortag kräftig gesunkenen Ölpreisen, die Inflationssorgen lindern.

Störfeuer kommt derweil vom Anleihemarkt, wo der viel beachtete Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen Anleihen stetig geringer wird. Es droht eine inverse Zinsstrukturkurve, bei der die Rendite zweijähriger Schuldtitel höher ist als die der zehnjährigen, was sich in der Vergangenheit als Hinweis auf eine Rezession erwiesen hat. Wesentlicher Auslöser der immer flacher werdenden Zinskurve seien die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank, so Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Inzwischen gehe der Markt davon aus, dass zu der kürzlich erfolgten Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis zum Ende des Jahres Erhöhungen um weitere 211 Basispunkte kommen würden, fügt Reid hinzu.

An Konjunkturdaten wird am Dienstag der Index des Verbrauchervertrauens veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass der Index im März auf 107,5 von 110,5 Punkten im Vormonat gesunken ist.

Unternehmensnachrichten sind erneut rar. Aktien von Dave & Buster's Entertainment fallen vorbörslich um 7,2 Prozent, nachdem das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Eine Personalie treibt derweil Fedex um 2,6 Prozent nach oben. Der 77-jährige Gründer des Logistikunternehmens, Frederick Smith, wird nach rund fünf Jahrzehnten an der Spitze von Fedex von Bord gehen. Der bisherige operative Geschäftsführer Raj Subramaniam soll am 1. Juni das Ruder übernehmen.

