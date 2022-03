Die zu Wochenbeginn noch besonders starken Aktien aus dem Logistiksektor sind am Dienstag nach einem pessimistischeren Analystenkommentar bei Anlegern nicht mehr begehrt. Während sich die Deutsche Post nur leicht im Minus bewegt, verlieren insbesondere die Papiere der Reederei Hapag-Lloyd mit minus 7,8 Prozent besonders stark.Die Branchenwerte hatten am Vortag davon profitiert, dass in China vielerorts wieder Corona-Lockdowns erforderlich werden - mit dem Effekt potenzieller neuer Einschränkungen ...

