Der DAX hat sich am Morgen wieder an die Hochs des Vortages gekämpft, nachdem die Konsolidierung bereits 200 Punkte umfasst. Doch es gelang bis zu diesem Interview ein neues Monatshoch. Der März ist damit nun wieder in der Gewinnzone angelangt. Wie gestaltet sich das große Chartbild, die Volatilität und vor allem das Sentiment vor dem ...

