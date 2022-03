TransPod erreicht einen wichtigen Meilenstein in der Branche und ist das erste Rohrtransportunternehmen, das die Finanzierung eines milliardenschweren Infrastrukturprojekts bestätigt

Die Broughton Capital Group hat in Zusammenarbeit mit CERIECO die Bedingungen für eine kombinierte Finanzierungs- und Master-EPC-Vereinbarung in Höhe von 550 Mio. US-Dollar festgelegt, an der auch kanadische Unternehmen maßgeblich beteiligt sein werden, um die Entwicklung einer TransPod Line zwischen Edmonton und Calgary zu beschleunigen und das Wirtschaftswachstum in der Region zu fördern

TransPod, das Start-up für den Bau der TransPod Line ein neues Ultrahochgeschwindigkeits-Transportsystem, das den kommerziellen Transport revolutionieren und neu definieren wird gab heute die nächste Phase des milliardenschweren Infrastrukturprojekts in Alberta, Kanada, bekannt. Die Broughton Capital Group ("BCG") hat sich mit der China-East Resources Import Export Co. ("CERIECO") im Grundsatz darauf geeinigt, eine kombinierte Finanzierung in Höhe von 550 Mio. US-Dollar bereitzustellen und eine Master-EPC-Vereinbarung einzugehen, um die Entwicklung einer TransPod-Linie zwischen Edmonton und Calgary zu beschleunigen und das Wirtschaftswachstum in der Region zu fördern. Eine bereits veröffentlichte Machbarkeitsstudie über die TransPod Line hat bestätigt, dass dieses Ultrahochgeschwindigkeits-Verkehrsprojekt während der Bauphase bis zu 140.000 Arbeitsplätze schaffen und das BIP der Region um 19,2 Mrd. USD erhöhen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die kanadischen Auftragnehmer im Rahmen der EPC-Mastervereinbarung einen erheblichen Beitrag leisten werden.

"Als erstes und einziges Unternehmen, das eine solche Finanzierung für ein milliardenschweres Rohrtransport-Infrastrukturprojekt bestätigt hat, ist TransPod stolz auf sein Engagement, das Wachstum in Alberta durch echte Innovation und Partnerschaft zu fördern", sagte Sebastien Gendron, Mitbegründer und CEO von TransPod. "Der Bau und Betrieb einer TransPod Line werden den Albertanern die Fortbewegung erleichtern, neue Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in der Region erleichtern. Mit dem Vertrauen unserer Investoren und der Regierung von Alberta werden wir die gemeinsame Vision einer fortschrittlichen, nachhaltigen und wachsenden Wirtschaft verwirklichen."

Die wichtigsten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für TransPod in Alberta sind die folgenden:

Erhebliches Wirtschaftswachstum: Die TransPod Line von Alberta wird das BIP der Provinz bis zum Jahr 2030 um 19,2 Milliarden Dollar (oder 6,25 Prozent) erhöhen.

Die von Alberta wird das BIP der Provinz bis zum Jahr 2030 um 19,2 Milliarden Dollar (oder 6,25 Prozent) erhöhen. Signifikantes Beschäftigungswachstum: Das Infrastrukturprojekt von TransPod in Alberta wird 15 600 Arbeitsplätze pro Jahr schaffen, insgesamt 140 000 Arbeitsplätze über neun Jahre.

Das Infrastrukturprojekt von TransPod in Alberta wird 15 600 Arbeitsplätze pro Jahr schaffen, insgesamt 140 000 Arbeitsplätze über neun Jahre. Bessere Preisgestaltung für Reisende: Die Fahrt mit TransPod von Calgary nach Edmonton dauert 45 Minuten und kostet schätzungsweise 90 kanadische Dollar im Vergleich zu einer mehr als dreistündigen Autofahrt oder einem Flugticket, das etwa 162 kanadische Dollar kostet.

Die Fahrt mit TransPod von Calgary nach Edmonton dauert 45 Minuten und kostet schätzungsweise 90 kanadische Dollar im Vergleich zu einer mehr als dreistündigen Autofahrt oder einem Flugticket, das etwa 162 kanadische Dollar kostet. Reduzierung des CO2-Fußabdrucks: Im Laufe eines Jahres werden die erwarteten Fahrten zwischen Calgary und Edmonton die CO2-Emissionen um 636.000 Tonnen pro Jahr reduzieren, was der Pflanzung eines Waldes entspricht, der viermal so groß ist wie Calgary.

"Eines der strategischen Ziele von BCG ist es, in innovative Projekte zu investieren, und unsere Zusammenarbeit mit CERIECO im Rahmen des TransPod-Projekts entspricht genau diesem Ziel und ist ein gutes Zeichen für künftige Projekte. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt voranzutreiben", sagte Broughton Capital Group.

Die nächsten Phasen des Alberta-TransPod-Projekts sehen wie folgt aus:

Kurzfristig: Forschung und Entwicklung, Baugenehmigung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Grunderwerb (ab jetzt bis 2024)

Forschung und Entwicklung, Baugenehmigung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Grunderwerb (ab jetzt bis 2024) Mittelfristig: Bau von Teststrecken, Hochgeschwindigkeitstests und Zertifizierung (2023-2027)

Bau von Teststrecken, Hochgeschwindigkeitstests und Zertifizierung (2023-2027) Langfristig: Bau einer kompletten Intercity-Linie zwischen Edmonton und Calgary (ab 2027)

"Unsere Partnerschaft mit BCG und TransPod beruht auf einer starken Übereinstimmung der strategischen Ziele und einem komplementären Ansatz bei der Entwicklung von Infrastrukturen, von dem wir glauben, dass er bei innovativen Projekten in Kanada einen erheblichen Mehrwert schaffen wird", sagte CERIECO.

Um die regionale Arbeitsplatzentwicklung zu unterstützen und Mitarbeiterschulungen für die TransPod Line in Alberta anzubieten, ist TransPod eine Partnerschaft mit Building Trades of Alberta eingegangen, um deren regionales Fachwissen und Partnernetzwerk zu nutzen.

"TransPod ist ein spannender, bahnbrechender Wegbereiter für die Zukunft der grünen Infrastruktur und des Verkehrs in Kanada und darüber hinaus", sagte Terry Parker, Executive Director, Building Trades of Alberta. "Das Alberta TransPod-Projekt wird Kanada nicht nur dabei helfen, seine Kohlenstoffziele zu erreichen, sondern auch Tausende von gut bezahlten, gemeinschaftsfördernden Arbeitsplätzen für Handwerker in Alberta schaffen, darunter für Angehörige indigener Gemeinschaften, Frauen, Neukanadier und Auszubildende. Die Building Trades of Alberta und ihre mehr als 60.000 Mitglieder sind bereit und freuen sich, an diesem Projekt mitzuwirken."

Colliers Capital Markets, eine Tochtergesellschaft von Colliers International, fungierte als Finanzberater für TransPod.

Über TransPod Inc.

Das Ziel von TransPod ist es, den kommerziellen Transport zwischen Großstädten in Industrie- und Schwellenländern zu verändern und neu zu definieren. Das Startup wurde 2015 gegründet, um das weltweit führende Röhrentransportsystem (die TransPod Line) zu bauen, das Menschen, Städte und Unternehmen mit einem erschwinglichen und umweltfreundlichen Hochgeschwindigkeitstransport verbindet. Der Hauptsitz von TransPod Inc. befindet sich in Toronto, Kanada.

Erfahren Sie mehr unter www.transpod.com.

Über die Broughton Capital Group

Die Broughton Capital Group (BCG) ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Projektfinanzierer, der sich als Vermittler und Anbieter von Fremdfinanzierungen als Senior Lender auf eine Vielzahl von Projekten im öffentlichen und privaten Sektor weltweit spezialisiert hat. Wir verfügen über große Erfahrung und ein erstklassiges internes und externes Team. Als alternativer Finanzierungsanbieter sind wir bestrebt, Finanzierungslösungen anzubieten, die auf dem konventionellen Projektfinanzierungsmarkt nicht immer zur Verfügung stehen. Daher setzen wir uns ein, bei den Finanzierungsbedingungen, die wir als Kreditgeber anbieten können, kreativ, flexibel und wettbewerbsfähig zu sein.

Erfahren Sie mehr unter www.broughton-capital.com.

Über CERIECO

CERIECO wurde 1993 gegründet und ist ein chinesisches Staatsunternehmen mit Projekten in über 30 Ländern. CERIECO ist ein allgemeiner EPC-Auftragnehmer mit Spezialisierung auf Infrastruktur- und Immobilienbau sowie Exportkreditfinanzierung. CERIECO ist in Kanada unter dem Namen CERIECO Canada Corp. tätig.

Erfahren Sie mehr unter www.cerieco.com.

