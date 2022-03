ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Der auf Hotels spezialisierte Immobilienkonzern habe in unsicheren Zeiten widerstandsfähige Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings werde die Erholung der Hotelbranche von der Corona-Krise noch längere Zeit benötigen./edh/ag



