ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zur Rose von 169 auf 95 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die schleppende Einführung des E-Rezepts in Deutschland wirke sich negativ auf die Umsatz- und Margenentwicklung der Online-Apotheke aus, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb reduzierte er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 16:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

