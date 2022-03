Coinbase greift nach dem nächsten grossen Markt. 2TM in Brasilien soll für 2,2 Mrd. US-Dollar übernommen werden.Coinbase (US19260Q1076) expandiert weiter im Ausland. Gerüchten zufolge befindet sich die Kryptobörse in Übernahmegesprächen mit dem brasilianischen Konkurrenten 2TM. Die Holdinggesellschaft betreibt unter anderem Mercado Bitcoin, die die grösste Kryptobörse in Lateinamerika ist.Anzeige:Der Deal ist noch nicht abgeschlossen. Coinbase soll 2,2 Mrd. US-Dollar für 2TM bieten. Der lateinamerikanische ...

