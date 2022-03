Die Gründung des Special Advisory Board stärkt und steuert die Mission des Unternehmens, den Zugang zu den globalen Emissionshandelsmärkten zu demokratisieren

Calgary, Canada - 29. März 2022 - DeepMarkit Corp., ("DeepMarkit" oder das "Unternehmen") (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FWB: DEP), ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuer Tools und Technologien zur Unterstützung von Unternehmen bei der Umsatzentwicklung und Rentabilitätssteigerung konzentriert, gibt die Ernennung von Oscar Mendoza und Geoffrey Fielding in das Advisory Board von DeepMarkit bekannt. Die Ernennungen dienen dem Zweck, das Unternehmen bei der Erschließung verschiedener internationaler Kohlenstoff-Projekte zu unterstützen. Herr Mendoza bringt eine Fülle von Erfahrungen im internationalen Bankwesen sowie einen bedeutenden Zugang zu den Emissionsausgleichsnetzwerken in den mexikanischen und malaysischen Märkten mit, während Herr Fielding über internationale Investmenterfahrung und einen Hintergrund in der Vermögensverwaltung verfügt.

Oscar Mendoza - Special Advisor, Mexiko

Herr Mendoza ist Absolvent der University of North Texas, wo er seinen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft und Finanzen mit Auszeichnung absolvierte. Nach fünf Jahren Berufserfahrung in den Vereinigten Staaten erwarb Herr Mendoza seinen MBA an der International University of Japan. Anschließend arbeitete er für Anlagebanken wie Morgan Stanley und Frontier Securities, wo er sich mit Rohstoffquellen und dem Energiesektor befasste. Oscar hat mehrere Finanzierungstransaktionen auf den Eigenkapitalmärkten mit Schwerpunkt Bergbau- und Rohstoffunternehmen geleitet und erfolgreich abgeschlossen. Er hat mehrere maßgeschneiderte Fremdkapital- und Investmentbanking-Transaktionen für Bergbauunternehmen, die an der London Stock Exchange, der Toronto Stock Exchange und der Australian Stock Exchange notiert sind, vermittelt und strukturiert.

Herr Mendoza ist häufiger Gastredner bei verschiedenen Podiumsdiskussionen und Konferenzen in Peking, Hongkong und Ulaanbaatar, darunter Veranstaltungen wie Power Asia und Mines & Money. Außerdem ist er wiederkehrend als Experte für mehrere mexikanische Lokalzeitungen und eine lokale Fernsehsendung tätig, wo er einem großen Publikum sein Fachwissen und seine Ratschläge vermittelt. Oscar war außerdem Board Member in verschiedenen führenden Unternehmen und hat an der Autonomen Universität von Coahuila in Nordmexiko Vorlesungen zum Thema Finanzen für Studenten im Aufbaustudium gehalten.

Geoffrey Fielding - Special Advisor

Herr Fielding studierte an der Sorbonne in Paris und erwarb einen LLB-Abschluss an der juristischen Fakultät der London School of Economics. Er war Equity-Partner bei Grenfell & Colegrave, einer der ältesten Londoner Wertpapierhandelsfirmen, bevor das Unternehmen von CIBC, Kanadas größter Vertriebsbank, übernommen wurde. Als Londoner Director der Investmentabteilung von CIBC gründete Geoffrey die Übersee-Investmentabteilung in der Karibik, wo er in drei Jahren Fonds im Wert von über 1 Mrd. USD aufbaute und verwaltete. Im Jahr 2007 zog Geoffrey nach Südostasien, wo er derzeit President und CEO von All State Asset Management, einer chinesischen Vermögensverwaltungsgesellschaft, sowie Chairman von Wealth Technology Limited ist.

Kommentar des Managements

"Wir heißen Oscar Mendoza und Geoffrey Fielding herzlich willkommen im Advisory Board von DeepMarkit," meinte Ranjeet Sundher, Interim CEO von DeepMarkit. "Herr Oscar Mendoza bringt eine Fülle von Erfahrungen im internationalen Bankwesen sowie ein bedeutendes ESG- und Klimaschutznetzwerk in Mexiko und Malaysia mit, was für die Umsetzung unserer internationalen Kohlenstoff-Projekt-Partnerschaften sehr wertvoll sein wird." Herr Sundher fügte hinzu: "Die internationale Investmenterfahrung von Herrn Fielding in Verbindung mit seiner Erfahrung in der Vermögensverwaltung in Asien wird die Fachkenntnisse unseres Advisory Board erweitern."

Über DEEPMARKIT

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Instrumenten und Technologien konzentriert, um Unternehmen bei der Umsatzentwicklung und Rentabilitätssteigerung zu unterstützen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol "MKT" gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. ("FCC") ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche die Prägung von Emissionszertifikaten in Non-Fungible Token (NFT) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform im Jahr 2022.

Im Namen von:

DEEPMARKIT CORP.

"Ranjeet Sundher"

Ranjeet Sundher, interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ranjeet Sundher, interimistischer CEO

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

Twitter: @DeepMarkit

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DeepMarkit liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, die endgültige behördliche Genehmigung der Akquisition zu erhalten; die Unfähigkeit, die Privatplatzierung abzuschließen, oder die Unfähigkeit, die Akquisition zu den geplanten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Der Abschluss der Akquisition steht unter dem Vorbehalt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ausführung einer endgültigen Vereinbarung und die Genehmigung durch die Börse.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und DeepMarkit übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben.

