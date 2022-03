Die Timo Leukefeld GmbH bietet die dezentrale Lösung in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Fassungsvermögen von 125, 160 oder 200 Liter an. Mit Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage lässt sich Trink- und Duschwasser auf bis zu 70 Grad erhitzen. Zudem macht der Boiler die Legionellenprüfung in Mehrfamilienhäusern überflüssig.Einen innovativen Warmwasserspeicher und -bereiter vertreibt ab sofort die Timo Leukefeld GmbH. Es handele sich beim sogenannten Autarkie-Boiler um eine Eigenentwicklung, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten werde, erklärte das Unternehmen ...

