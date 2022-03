FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europaweit erstarkten Automobilsektor haben die Aktien der Porsche SE am Dienstag ihr Hoch seit Anfang März weiter nach oben geschraubt. Die Papiere der Volkswagen -Dachgesellschaft legten im vorderen Drittel des Dax etwa drei Prozent auf 87,22 Euro zu. Anfang März wegen des Krieges in der Ukraine auf ein Tief von gut 67 Euro gefallen, haben sie mittlerweile wieder runde 30 Prozent an Wert gewonnen.

Sie waren mit dem Kursplus fast gleichauf mit dem europäischen Sektorindex, der am Dienstag in der Sektorwertung die Spitze eroberte mit einem Anstieg um 3,5 Prozent. Mit besonders großen Kursgewinnen fielen die Aktien der Zulieferer Continental , Valeo und Faurecia auf. Börsianern zufolge waren Autowerte in der Frühphase des Krieges besonders stark unter Druck geraten und dominieren nun die marktbreite Erholung. Auch der Dax legte am Dienstag etwa zwei Prozent zu.

Die Porsche SE hatte am Dienstag ihren Geschäftsbericht vorgelegt und sich zu den Vorbereitungen des Börsengangs der ähnlich firmierenden Porsche AG geäußert. Mit diesem wollen sich die Familien Porsche und Piëch über ihre bereits börsennotierte Automobil-Holding wieder direkten Zugriff auf den Sportwagenbauer beschaffen. "Wir arbeiten an Finanzierungsplänen, um in unterschiedlichen Bewertungsszenarien für den Börsengang robust aufgestellt zu sein", sagte Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch. Ob die Rückkehr an die Börse tatsächlich stattfindet, ist jedoch noch nicht ausgemacht.

Die im Dax gelisteten VW -Vorzugsaktien folgten der Branchenrally mit einem etwas reduzierten Anstieg um 2,8 Prozent. Die Papiere von BMW und Mercedes-Benz legten wie die Porsche SE mehr als drei Prozent zu. Die größten Gewinne unter den Branchenwerten verbuchten im Dax aber die Continental-Aktien mit einem Plus von 5,2 Prozent./tih/bek/jha/