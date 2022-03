Köln (ots) -Der WDR ergänzt sein Angebot für Geflüchtete aus der Ukraine und ihre Helfer:innen ab sofort um einen Facebook-Kanal. Hier werden praktische Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, wo man einen Arzt findet oder wie man sein Auto anmeldet - Dinge, die oft schwer verständlich sind für Menschen, die neu in Deutschland sind und sich mit dem System hier nicht auskennen. Die Macher von WDRforyou wollen aber auch emotionale Hilfestellung geben - zum Beispiel, wenn es darum geht, was man gegen Schuldgefühle machen kann, weil man sein Land verlassen hat.Der neue Facebook-Kanal ergänzt und erweitert, was wdr.de und die App "WDR aktuell" bereits jetzt unter dem Titel "Für Ukrainer in Deutschland" anbieten - auf Ukrainisch und Deutsch. Auf Facebook sind unter @wdrforyou.fuerukrainerindeutschland ab sofort täglich aktuelle Postings und regelmäßige Live-Streams geplant, in denen Expert:innen die Fragen beantworten, die die User:innen in dem Kanal stellen.Im Team arbeiten WDR-Journalist:innen, die sich seit 2016 mit Migration und Flucht beschäftigen, und Menschen, die gerade geflohen sind oder die schon länger die Ukraine verlassen habenDer WDR bietet mit WDRforyou seit sechs Jahren erfolgreich Programm für Menschen an, die neu in Deutschland sind. Das Team weiß aus dieser Erfahrung, welche Themen im Alltag wichtig und kompliziert sein können: die zerrissenen Familien, Kommunikation mit Behörden oder schlicht ein Konto zu eröffnen. In enger Zusammenarbeit werden WDRforyou und WDR aktuell, auch im Austausch mit weiteren ARD-Partnern, das tägliche Angebot ergänzen und erweitern.Wie lange das Angebot benötigt wird, hängt auch vom Verlauf des Krieges ab. Viele Menschen aus der Ukraine hoffen derzeit, so schnell wie möglich wieder in ihr Land heimkehren zu können.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationkommunikation@wdr.deTel.: 0221/ 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5183502