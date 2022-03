Mit den 80 Millionen der Series-B-Runde will das Unternehmen personell wachsen sowie das Geschäft in Europa und darüber hinaus weiter ausbauen.Zürich - Die Yokoy Group AG - Anbieter einer All-in-One-Plattform für das Ausgabenmanagement - hat 80 Millionen Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Sequoia Capital eingesammelt. Neben Sequoia Capital beteiligen sich Speedinvest, Visionaries Club und Zinal Growth, sowie die bestehenden Investoren Balderton Capital, Six FinTech Ventures, Left Lane...

