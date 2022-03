45 Minuten lang wurde der Twitter-Verkehr über einen russischen Service-Provider geleitet. Dabei handelte es sich aber höchstwahrscheinlich nicht um einen gezielten Angriff, sondern um ein Missgeschick. Am Montag war Twitter fast eine Stunde lang nur bedingt nutzbar. Der Grund dafür lag in Russland. Wie Arstechnica berichtet, wurden Teile des Twitter-Traffics durch sogenanntes BGP-Hijacking in Russland geroutet. Bei diesem Prozess wird eine Sicherheitslücke im Border Gateway Protocol genutzt. Provider können dann angeben, dass bestimmte IP-Adressblöcke zu ihnen gehören, obwohl dem nicht so ist...

