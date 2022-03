Wien (www.fondscheck.de) - Union-Investment-Vorstandsmitglied Jens Wilhelm verlässt den zentralen Fondsanbieter der deutschen Genossenschaftsbanken, so die Experten von "FONDS professionell".Der für das Portfoliomanagement und Immobiliengeschäft Zuständige wolle auf "eigenen Wunsch" seine Zeit in dem Haus beenden, keine weitere Amtszeit antreten und seinen Vertrag zum Ende des Jahres auslaufen lassen, heiße es in einer Mitteilung. Wilhelm beende "aus persönlichen Gründen" seine Dienstzeit, "um sich neuen Schwerpunkten zu widmen". ...

