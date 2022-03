Weltweit erste integrierte All-in-One-Soundbar mit integriertem 4K-Streaming

Schafft ein beeindruckendes Erlebnis mit Dolby Atmos zu Hause

ANAM Electronics Co., Ltd. (CEO: Kim Tae-Soo) (KRX: 008700), ein globaler Spezialist für A/V-Geräte, und Technicolor Connected Home (Euronext Paris: TCH; OTCQX: TCLRY), ein führender Distributor von Geräten für den Einsatz vor Ort, haben die weltweit erste integrierte Dolby Atmos OTT-Soundbar mit integriertem 4K-Streaming vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220323006062/de/

ANAM Electronics, ein globaler Spezialist für A/V-Ausrüstung, hat die weltweit erste integrierte Dolby Atmos OTT-Soundbar mit integriertem 4K-Streaming vorgestellt. Die acht Lautsprecher und drei Verstärker der Bar lassen die Zuschauer in eine dreidimensionale Klangwelt eintauchen. (Grafik: Business Wire)

Die neue Soundbar ist die erste in Over-the-Top-Mediendienste (OTT) integrierte Soundbar für kostenpflichtige Übertragungen über den Android-TV-Dienst, ausgestattet mit der Weltklasse-Soundtechnologie Dolby Atmos und der branchenweit führenden Bildtechnologie Dolby Vision. Die acht Lautsprecher und drei Verstärker der Bar tauchen den Betrachter in eine dreidimensionale Klanglandschaft ein. Der Komfort der Google-Spracherkennung ist integriert.

ANAM Electronics blickt auf eine 50-jährige Geschichte als technologisches Kraftzentrum für Audio- und Soundsysteme zurück und begann 2013 mit der Produktion von Soundbars. In jüngster Zeit hat ANAM sein Geschäft erweitert, indem es Soundbars verschiedener Art anbietet, die auf ein breites Spektrum von Kunden zugeschnitten sind, was in den letzten drei Jahren zu einem jährlichen Wachstum von mehr als 50 geführt hat.

"Wir gehen davon aus, dass der innovative Komfort dieses Produkts, das eine exzellente Klangqualität und ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet, mit der Zunahme von Online-OTT-Diensten wie Netflix und Disney+ und Geräten zu einem Maßstab für die Branche werden wird", so Kim Tae-Soo, CEO von ANAM Electronics.

Laut Mercedes Pastor, Senior Vice President für Eurasien bei Technicolor Connected Home, zeigen die Verbraucher ein steigendes Interesse an bequemen und kostengünstigen Unterhaltungserlebnissen in Kinoqualität in ihrem Zuhause.

"Technicolor Connected Home arbeitet eng mit ANAM Electronics zusammen, um integrierte, immersive Audio- und visuelle Erlebnisse zu bieten, die der Verbraucher sofort nach dem Kauf genießen kann. Die 150-Watt-Soundbar mit mehreren Lautsprechern liefert High-Fidelity-Surround-Sound und bietet eine satte HDR-Bildqualität, die einfach zu installieren und zu nutzen ist", sagt sie.

Über ANAM Electronics

ANAM Electronics Co. wurde 1973 gegründet und ist ein führender Originalhersteller (ODM) von Audioprodukten, einschließlich AV-Receivern, AI-Soundbars und kabellosen Lautsprechern. Detailliertere Informationen finden Sie auf http://www.aname.co.kr/eng/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220323006062/de/

Contacts:

ANAM Electronics

Brian Oh

+82-2-6424-4762

Infodesk@aname.co.kr