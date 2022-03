VANCOUVER, BC - 29. März 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (das "Unternehmen") (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) ("Scotch Creek" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine detaillierte Gravitationsmessung im zentralen Teil seines Lithiumprojekts Highlands West im Clayton Valley (Nevada) abgeschlossen hat.

Die Ergebnisse der Messung lassen mehrere wichtige unterirdische Merkmale im zentralen Teil des Konzessionsgebiets erkennen. Ein gut definierter Graben verläuft in west-nordwestlicher Richtung durch das Konzessionsgebiet. Man nimmt an, dass diese Struktur eine nach unten verworfene Masse darstellt, die von nach oben verworfenen Kanten flankiert wird. Innerhalb dieses Grabens liegt ein ausgeprägtes geschlossenes Gravitationstief. Dieses wichtige Merkmal wird als gut entwickeltes Unterbecken am westlichen Rand des Clayton Valley interpretiert und stellt daher ein hochwertiges Ziel für die Exploration nach Lithium-Solevorkommen dar.

Herr Robert D. Marvin, Geologe bei Scotch Creek, sagt dazu: "Die Ergebnisse der Gravitationsmessungen verbessern unser Verständnis der zugrunde liegenden Struktur erheblich, was uns bei unserer bevorstehenden seismischen Untersuchung helfen sollte. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da wir unser Hauptaugenmerk nun auf die geschlossenen Becken und die flankierenden verworfenen Randbereiche richten können. Nach dem Abschluss der seismischen Untersuchungen werden wir eine gute Grundlage für unsere erste Runde von Explorationsbohrungen haben."

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Lithiumprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, ein erstklassiges Lithiumexplorationsunternehmen mit Projekten in der vielversprechendsten Lithiumregion der Welt, Nevada, zu werden.

