Nordex Aktie steht für übervolle Auftragsbücher, Umsatzsteigerungen, aber bisher immer noch für fehlende Profitabilität - insofern überrascht der heute gemeldete Verlust von 230,1 Mio EUR nicht. Aber die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) lässt auf die nächsten Jahre hoffen. Service-Auftragsbestand von rund 3 Mrd EUR - natürlich teilweise/bestenfalls mit 25 Jahren Laufzeit - lässt Hoffnung für steigende Umsatzanteile in den nächsten Jahren aufkommen. In 2021 reichte es immerhin für einen um 6,9 % gestiegenen Umsatz von 468 Mio EUR in der Servicesparte. Damit steigt dieser "brechenbare" Umsatz kontinuierlich ...

