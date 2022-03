Leipzig (ots) -MDR WISSEN ist 2022 erstmals bei allen drei mitteldeutschen Landeswettbewerben dabei, wenn die besten Jungforscherinnen und Jungforscher der Region ausgewählt werden und sich für den Bundeswettbewerb des renommierten Preises qualifizieren. Die von Daniela Schmidt (MDR WISSEN) moderierten Ausscheide in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die vom 30. März bis 9. April stattfinden, werden im MDR-Livestream und auf den YouTube Kanälen von MDR und den Landeswettbewerben live übertragen.Den Auftakt macht der Landeswettbewerb Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Dort finden im Weinberg-Campus am Mittwoch, 30. März, ganztägig die Präsentationen der Forschungsergebnisse statt. Ab 17 Uhr überträgt dann der MDR im Livestream und bei YouTube das große Finale. Am 1. April ist MDR WISSEN dann in Jena in der Ernst-Abbe-Hochschule dabei, wo das Finale der Landeswettbewerbe Thüringen stattfindet und vom MDR ab 16 Uhr live im Web übertragen wird. Mit der abschließenden Live-Übertragung am 9. April, ab 18 Uhr aus dem sächsischen Gymnasium Bürgerwiese in Dresden beendet der Landeswettbewerb Sachsen den Reigen der drei mitteldeutschen Länderausscheide. Die jeweiligen Gewinner qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb von "Jugend forscht", der vom 26. bis 29. Mai 2022 in Lübeck stattfinden wird.Über "Jugend forscht""Jugend forscht" ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Pro Jahr gibt es bundesweit mehr als 120 Wettbewerbe. Teilnehmen können Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren. Schirmherr des Wettbewerbs ist der Bundespräsident.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5183638