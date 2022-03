DJ VAPF: Costa Blanca Nord: Ruhe, Exklusivität und Komfort an Spaniens Mittelmeerküste

Costa Blanca Nord: Ruhe, Exklusivität und Komfort an Spaniens Mittelmeerküste

Wohnen wo andere Urlaub machen! An den feinen Sandstränden der Küstenregion dominieren Ruhe, Entspannung und Privatsphäre und lassen bei Reisenden und Urlaubern. Tauchschulen, Golfanlagen oder Paddle-Tennis-Clubs bieten ein breites Aktivitätsangebot und sind von der nördlichen Costa Blanca aus in kürzester Zeit zu erreichen

Berlin - Die nördliche Costa Blanca, eine Enklave, die nur wenige Kilometer von der Stadt Alicante entfernt liegt und bis zur Gemeinde Dénia reicht, genießt nicht nur alle Vorteile der bekanntesten Mittelmeerstrände Spaniens, sondern zeichnet sich zudem durch ihre hervorragende Lage aus, die per Land-, See- und Luftweg ideale Anbindungen an die wichtigsten spanischen und europäischen Metropolen bietet. Aus vielen deutschen Städten wie Berlin, Köln, Nürnberg, Stuttgart oder Düsseldorf sind die Flughäfen Alicante und Valencia, die das Tor zur exklusiven Costa Blanca Nord bieten, per Direktflug zu erreichen. Nur einen Katzensprung von Deutschland entfernt!

Die ganzjährig angenehmen Temperaturen machen diese Gegend zum hervorragenden Reiseziel. Mit ihren endlosen Sandstränden stellt die Costa Blanca Nord andere Destinationen wie die Balearen, die ein ähnliches Freizeit- und Wohnangebot zu deutlich weniger wettbewerbsfähigen Preisen bieten, in den Schatten. Nicht umsonst platzieren sich die Strände der valencianischen Gemeinschaft auf Rang 3 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen, während sich international und kosmopolitisch geprägte Ortschaften wie Dénia, Calpe, Benissa, Moraira oder Altea einer immer stärker werdenden Beliebtheit rühmen.

Urlaub, Arbeit, Wohnen: Ihre Auszeit an der Costa Blanca Nord

Ihr umfangreiches Freizeit-, Sport-, Schul- und Landschaftsangebot macht die Costa Blanca Nord zu einer unbestreitbar attraktiven Option für Reisende, die die Vorzüge des mediterranen Lebens in vollen Zügen genießen möchten. Mindestens genauso beeindruckend sind auch ihr gastronomisches und akademisches Angebot (mehr als 9 Sternerestaurants und 5 internationale Schulen befinden sich in unmittelbarer Umgebung) sowie ein überaus konkurrenzfähiges Wohnangebot, das auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Käufers zugeschnitten ist.

Letzteres stellt beispielsweise das Bauunternehmen VAPF zur Verfügung. Spezialisiert auf die Entwicklung von Wohnanlagen und den Bau exklusiver Villen und Appartements an der Costa Blanca Nord, die in den letzten Jahren immer mehr Anklang unter deutschem Publikum finden, schreibt das Unternehmen bereits mehr als 59 Jahre Firmengeschichte im Immobiliensektor. Für Spanien-Liebhaber, die auf der Suche nach einer Niederlassung im alicantinischen Raum sind, biete t das Unternehmen deshalb einen personalisierten Service in deutscher Sprache.

Tief verankerte Werte wie Vertrauen, Professionalität oder Transparenz prägen alle Immobilien des Familienunternehmens, ohne dabei Eigenschaften wie Ästhetik, Dekoration, Avantgardismus, Hausautomation oder Energieeffizienz zu vernachlässigen.

