Johann Wanovits, Blue Rock Capital, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. "Da Chart bin I" Sepp Holzer, Chefhändler der Länderbank, in Anspielung, was er von Chartanalysen zu österreichischen Aktien hält. 2. Ein Bild vom alten Herrn Lanz, Senior der Börsenmakler, sitzend , daneben ein Sackerl auf dem stand: "Es ist verdammt hart, der Beste zu sein". 3. Einführung der Jungbunzlauer-Aktie4. "Amstler" rief der Herr Sensal Popp, worauf der angesprochene meinte, "Herr Amstler", soviel Zeit muss sein. Worauf Popp rief: "Amstler, her!"5. Der Börsenheurige, zu dem die Herrn Sensale alle Jahre luden. Immer ein rauschendes Fest. Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...