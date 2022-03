Sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine treiben am Dienstag die Kurse in New York weiter in die Höhe. Der Future auf den Dow Jones gewinnt rund 270 Zähler oder 0,8 Prozent hinzu, für den S&P 500 und den Nasdaq Composite geht es 0,8 Prozent bzw. 1,2 Prozent nach oben.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...